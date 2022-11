Polizeieinsatz in Meckenheim : Mehrere Personen ohne Arbeitsvisum in Kleintransporter aufgefunden

Die Polizei überprüfte in Meckenheim einen Kleintransporter und fand mehrere Personen im Innenraum ohne Arbeitsvisum. Foto: Meike Böschemeyer

Meckenheim Am Donnerstagabend hat die Polizei in Meckenheim mehrere Personen ohne Arbeitsvisum in einem Kleintransporter aufgefunden. Ermittlungen gegen den Arbeitgeber sollen folgen.



Kurz vor 19 Uhr hat die Polizei in Meckenheim bei einer Routine-Fahrzeugkontrolle wohl einen zufälligen Treffer gelandet. Im Innenraum eines Kleintransporters fanden die Beamten fünf Personen an, von denen drei kein Arbeitsvisum vorweisen konnten. Es besteht laut dem Pressesprecher der zuständigen Polizei Bonn, Simon Rott, der Verdacht auf illegalen Aufenthalt der verdächtigen Personen.

Anlass der Kontrolle in der Nähe des Bahnhofs war zunächst nur ein defektes Rücklicht. Die Zollfahndung wird nun voraussichtlich eine Steuerprüfung bei dem betreffenden Arbeitgeber vornehmen, so Rott weiter.

(ga)