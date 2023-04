Einsatz in Meckenheim 24-Jähriger spuckt und tritt nach Polizisten

Meckenheim · In Meckenheim ist die Polizei am Montagabend zu einer Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Dort angekommen leistete ein junger Mann heftigen Widerstand.

18.04.2023, 14:43 Uhr

Weil der Mann die Polizeibeamten bespuckte und nach ihnen trat, wurden ihm Handschellen angelegt (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand





Bei einem Polizeieinsatz am Montagabend in Meckenheim hat ein junger Mann im Alter von 24 Jahren heftigen Widerstand gegen die Polizei geleistet. Die Beamten waren nach eigenen Angaben zu einem Mehrfamilienhaus in der Professor-Scheeben-Straße gerufen worden, aus dem eine lautstarke Streitigkeit zu hören war. Dort angekommen trafen sie auf einen 24-jährigen Mann, der der Pressemitteilung der Polizei zufolge „augenscheinlich alkoholisiert“ war. Der 24-Jährige schrie demnach die Beamten an und beleidigte sie. Weil er sich den Einsatzkräften außerdem bedrohlich näherte sei der Mann zwecks Durchsuchung seiner Ausweisdokumente an einer Wand fixiert worden. Dabei spuckte der 24-Jährige nach den Polizisten und trat nach hinten aus. Auch, nachdem die Einsatzkräfte ihn zu Boden gebracht hatten, trat der Mann weiter. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Polizisten den Mann in Gewahrsam und legten ihm Handschellen an. Auf ihn wartet nun ein Verfahren wegen versuchter Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung sowie Widerstand. Außerdem wurde eine Blutprobe angeordnet. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt. Bei dem 24-Jährigen handelt es sich um einen „einschlägig polizeibekannten Mann“, wie die Polizei Bonn mitteilte.

