Sprengstoff in Meckenheim entdeckt : Polizei nimmt drei mutmaßliche Geldautomatensprenger fest

Ein gesprengter Geldautomat. (Symbolfoto) Foto: dpa/René Priebe

Meckenheim Die Polizei hat in der Nacht drei mutmaßliche Geldautomatensprenger in Meckenheim festgenommen. In dem Auto der Männer war neben 160 Litern Benzin auch Sprengstoff entdeckt worden. Dieser wurde kontrolliert gesprengt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Knallgeräusche haben in der Nacht einige Anwohner in Meckenheim aufgeschreckt. Grund war eine kontrollierte Sprengung durch Spezialisten des Landeskriminalamtes (LKA), wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Demnach fiel Zivilfahndern in der Nacht „im Rahmen der Maßnahmen zur Verhinderung von Geldautomatensprengungen“ ein verdächtiges Fahrzeug auf, in dem bei der Überprüfung 160 Liter Benzin sowie Festsprengstoff gefunden wurden.

In dem Auto saßen drei Personen, bei denen es sich der Polizei zufolge mutmaßlich um Geldautomatensprenger handelt. Das LKA sprengte den Sprengstoff, die Polizei nahm die drei Verdächtigen fest. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

(ga)