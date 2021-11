Karneval in Meckenheim :

Meckenheim Prinzessin Johanna I. regiert die Meckenheimer Narren.

Für die kommende närrische Session hat Prinzessin Johanna I. (Johanna Keßel) die Macht in Meckenheim übernommen. Bei der gut besuchten Proklamation in der Jungholzhalle wurde am Samstag unter dem Motto „Im Hätze jood – met Tradition im Blood“ der Beginn ihrer Regentschaft gefeiert.

Die 26-jährige Physiotherapeutin tritt damit in die Fußstapfen von Eltern und Großeltern und erfüllte sich einen Kindheitstraum. Sie ist auch in der Damen- und Schautanzgruppe aktiv. Für gute Stimmung im Saal sorgte der Entertainer Matthias Nelles, der kölsche Songs mit Rock-Klassikern, Irish Folk und Kultschlagern mischte. Seine Verschmelzung der „Klüngelköpp Stääne“ mit dem Beatles-Hit „Let it be“ kam besonders gut an. aed