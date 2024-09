Polizei ermittelt Radfahrer stirbt eine Woche nach Dooring-Unfall in Meckenheim

Ein 79-Jähriger ist am Mittwoch an den Folgen eines Unfalls in Meckenheim, der sich vergangene Woche ereignete, gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, war der Mann auf seinem Fahrrad am 26. August gegen 10.35 Uhr auf der Josef-Kreuser-Straße in Richtung Wormersdorfer Straße unterwegs und passierte einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Pkw. In dem Moment öffnete der 65-jährige Fahrer seine Tür. Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen, prallte gegen die Tür und stürzte zu Boden.