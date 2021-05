Live-Streaming : Meckenheimer Ratssitzungen kommen ins Internet

Meckenheim Die Stadt Meckenheim bietet nach der Sommerpause drei Ratssitzungen zum Streamen an. Nach dieser Testphase entscheidet sich, wie es weitergeht. Die Entscheidung behagte jedoch nicht allen Ratsmitgliedern.

Die Stadt Meckenheim wird nach der Sommerpause eine Testphase starten: Drei Ratssitzungen werden über den städtischen Zoom-Account probeweise live im Internet gestreamt. Das beschloss der Stadtrat am Mitwochabend. Bürger sollen so einfacher an den Sitzungen teilnehmen können. Die Videos werden nicht aufgezeichnet.