Energiekrise : Meckenheim schließt die Sauna im Hallenfreizeitbad

Kalte Dusche und dunkle Straßen : So will der Rhein-Sieg-Kreis Energie sparen Die Abtei auf dem Michaelsberg in Siegburg wird nachts ebenso im Dunkeln liegen wie Schloss Drachenburg. Auch auf den Straßen im Rhein-Sieg-Kreis wird es nachts bald dunkel sein. Der Kreis und die Kommunen stellten am Montag gemeinsam die anstehenden Energiespar-Maßnahmen vor.