Hohes Interesse bei Bürgerversammlung Meckenheimer wollen alles über neuen Schulcampus wissen

Mit einem so großen Interesse hatte Meckenheims Bürgermeister Holger Jung überhaupt nicht gerechnet. Zum ersten Mal stellte die Verwaltung gemeinsam mit dem Generalunternehmer Ten Brinke und dem Bochumer Architekturbüro SSP die Pläne zu den Schulneubauten auf dem Schulcampus der Öffentlichkeit vor. Am 15. Mai hatte der Rat einstimmig über die Auftragsvergabe entschieden – bisher ohne die Bürger einzubeziehen. Und so war es dann doch nachvollziehbar, dass die Jungholzhalle fast voll besetzt war – darunter Anwohner und viele Schüler und Eltern.