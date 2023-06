Wald-Kita in Meckenheim Kita-Infoabend zeigt Ängste der Anwohner auf

Kinderlärm entspreche „der Lärmbelastung auf einer Autobahn“: So eine Aussage des anonymen Schreibens, das Anwohner am Elserweg in Meckenheim vor einigen Tagen in ihren Briefkästen gefunden haben. Unterschrieben sind die Flugblätter, die sich gegen den Standort des geplanten Waldkindergartens richten, mit „Bürgerinitiative Jungholzheide“. GA-Anfragen an das gleichnamige Facebookprofil und die dort hinterlegte E-Mail-Adresse blieben unbeantwortet. Gibt es wirklich eine Gruppe von Anwohnern, die organisiert gegen die neue Kita vorgeht? Zur Beantwortung dieser Frage begeben wir uns am Dienstagabend ins Rathaus, wo die Stadtverwaltung zu einer Bürgerinformation eingeladen hat.