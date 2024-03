Entscheidung getroffen Meckenheimer Stadtrat streicht sich selbst die Stellen

Der Meckenheimer Rat wird kleiner, die Wahlbezirke dafür größer. Das haben die Ratsmitglieder mehrheitlich in namentlicher Abstimmung beschlossen. Damit schrumpft der Rat ab der kommenden Wahl von 38 auf 32 Mitglieder laut Satzung. Wie viele Personen am Ende tatsächlich in den Rat kommen, hängt allerdings von der Verteilung eventueller Ausgleichs- und Überhangmandate und damit von dem Ausgang der Wahl ab.