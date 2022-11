Vorbereitung auf den Ernstfall : Meckenheim: Stadtverwaltung bei Blackout jetzt „startklar“

Meckenheim Seit Monaten bereiten sich die Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis auf mögliche Stromausfälle im Winter vor. In Meckenheim sieht sich die Verwaltung jetzt so weit, dass sie im Ernstfall handlungsfähig wäre. Zu hohe Erwartungen sollten die Bürger allerdings nicht entwickeln.

Sie bereiten weiter Sorge: Blackoutszenarien, vor allem mit Blick auf den bevorstehenden Winter. Für einen mehrtägigen, flächendeckenden Stromausfall sieht sich die Stadt Meckenheim inzwischen jedoch gewappnet, war im Haupt- und Finanzausschuss am 26. Oktober zu hören. „Wir sind startbereit“, erklärte der Erste Beigeordnete Hans Dieter Wirtz auf die Frage von Ratsfrau Susanne Chuhr-Lahl (Bündnis 90/Die Grünen), ab wann die Notfall-Anlaufstellen, die in anderen Kommunen wie zum Beispiel Swisttal unter dem Schlagwort „Leuchttürme“ diskutiert werden, eingerichtet werden könnten. Wie berichtet, sieht die Verwaltung drei feste Anlaufstellen in der Jungholzhalle sowie den Mehrzweckhallen in Altendorf-Ersdorf sowie Lüftelberg vor, darüber hinaus hat die Meckenheimer Verwaltung zwei mobile Anlaufstellen vorbereitet.