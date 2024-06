Gudenauer Allee teilweise gesperrt Drei Verletzte nach Unfall in Meckenheim

Am Freitagabend gegen 17 Uhr hat sich auf der Gudenauer Allee Höhe Siebengebirgsring in Meckenheim ein Unfall ereignet, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Nach GA-Informationen vor Ort kamen mehrere Rettungswagen zum Einsatz. Die Polizei sperrte die Straße teilweise ab. Die Gudenauer Allee war von der Anschlussstelle A565/Merl in Fahrtrichtung Meckenheim nur einspurig befahrbar.