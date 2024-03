Erneuerbare Energien Meckenheim soll Solarpark nicht selbst betreiben

Meckenheim · Am Rand des Kottenforstes soll der erste Solarpark in Meckenheim entstehen. In Eigenregie wird die Stadt dieses Projekt nicht angehen, hat jetzt der Rat beschlossen. Und wie geht es nun weiter?

04.03.2024 , 18:00 Uhr

Die Stadt Meckenheim hat nördlich der Haltestelle Industriepark ein Grundstück für einen Solarpark gekauft. Der Rat hat entschieden, dass die Fläche dazu verpachtet werden soll. Foto: Petra Reuter