Maßnahmenpaket im Stadtrat : Meckenheim tüftelt an der Feuerwehr der Zukunft

Brandschutzbedarfsplan

Städte und Gemeinden in Deutschland sind gesetzlich verpflichtet, einen Brandschutzbedarfsplan, zu erstellen und diesen in regelmäßigen Abständen fortzuschreiben, also zu aktualisieren. In einem solchen Plan wird das vorhandene Risikopotenzial für Brände und Unglücksfälle in einer Kommune beschreiben. Daraus leitet sich unter anderem der Bedarf an Feuerwehrleuten und Fahrzeugen sowie die notwendige Ausrüstung an. Ebenfalls wird der Zustand der Feuerwehrgerätehäuser in Brandschutzbedarfsplänen unter die Lupe genommen.