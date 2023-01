Vorfall in Meckenheim : Drei Personen laufen kurz vor der S23 über die Gleise

Meckenheim Drei Personen haben bei geschlossenen Schranken die Zuggleise in Meckenheim überquert. Der Lokführer der S23 leitete im letzten Moment eine Notbremsung ein.

Zwei Männer und eine Frau haben am Freitagabend gegen 19.30 Uhr den Bahnübergang am Baumschulweg in Meckenheim überquert, obwohl die Schranken unten waren und die Ampel Rot zeigte. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei mitteilte, musste der 35-jährige Lokführer der S23 bei einer Geschwindigkeit von rund 70 Kilometern pro Stunde eine Schnellbremsung einleiten, als er kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof drei Personen auf dem Bahnübergang sah.