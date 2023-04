Evangelische Kirche in Meckenheim Das sind die Pläne mit der Friedenskirche am Neuen Markt

Die Friedenskirche am Neuen Markt ist eines von drei Kirchenzentren der evangelischen Gemeinde Meckenheim. Noch sind es drei. Am Ende wird nur die Kirche mit separatem Glockenturm übrig bleiben. Wie berichtet, werden die Christuskirche an der Dechant-Kreiten-Straße und die Arche in Merl in einigen Jahren aufgegeben. Die Mitgliederzahlen der Gemeinde sinken, die Einnahmen ebenso. Geld ist auch nicht für eine energetische Sanierung der beiden Gotteshäuser vorhanden, was auf Beschluss der Evangelischen Kirche im Rheinland bis 2035 mit allen Kirchengebäuden in der Region passieren soll.