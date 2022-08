Fußgängerzone Meckenheim : Unbekannte brechen in fünf Geschäfte am Neuen Markt ein

Unbekannte brachen in fünf Geschäfte in der Fußgängerzone am Neuen Markt ein. (Symbolfoto) Foto: dpa-tmn/Silas Stein

Meckenheim Unbekannte haben am Wochenende in fünf Geschäfte in der Meckenheimer Fußgängerzone eingebrochen. Sie brachen die Eingangstüren auf und raubten geringe Mengen an Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Wochenende brachen Unbekannte in insgesamt fünf Geschäfte am Neuen Markt in Meckenheim ein. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fanden die Einbrüche vermutlich in der Nacht vom 7. August zum 8. August statt. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit.

Betroffen sind unter anderem eine Eisdiele, eine Pizzeria, ein Blumenladen, sowie ein Friseur und ein Imbiss. In einem Teil der Ladenlokale konnten die Einbrecher geringe Mengen an Bargeld erbeuten. An zwei weiteren Geschäften in der Fußgängerzone scheiterten die Täter an den gut gesicherten Eingangstüren.

Die Polizei Bonn bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Diese können telefonisch unter der 0228/150 oder per E-Mail an das zuständige Kriminalkommisariat 13 gegeben werden.

(ga)