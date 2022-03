Fahndungserfolg der Polizei in Meckenheim : Zwei der drei mutmaßlichen Geldautomatensprenger befinden sich in Haft

Ein gesprengter Geldautomat. (Symbolfoto) Foto: dpa/René Priebe

Update Meckenheim Zwei der drei in Meckenheim festgenommenen mutmaßlichen Geldautomatensprenger befinden sich in Untersuchungshaft. Gegen den dritten wird weiter ermittelt. Zivilfahnder der Polizei hatten die Tatverdächtigen in der Nacht zu Mittwoch festnehmen können.



Von Axel Vogel

Nachdem der Polizei in der Nacht zu Mittwoch die spektakuläre Festnahme von drei mutmaßlichen Geldautomatensprengern gelang, sind diese dem Haftrichter vorgeführt worden. Zwei der drei Tatverdächtigen befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der dritte Festgenommene wurde wieder auf freien Fuß gesetzt, weil keine ausreichenden Haftgründe vorlagen. Gegen alle drei wird aber weiter ermittelt.

Gegen 0.20 Uhr in der Nacht zu Mittwoch konnten Zivilfahnder die Bonner Polizei die drei Tatverdächtigen Männer im Alter von 23, 25 und 35 Jahren in der Nähe des Bahnhofs auf spektakuläre Weise festnehmen. „Nach aktuellem Sachstand befanden sich die Tatverdächtigen vermutlich auf der Fahrt zu einer Tatbegehung, als sie von der Polizei gestoppt wurden“, teilt Rott weiter mit. Bislang sei aber unklar, wo die Tat stattfinden sollte. Die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Vorbereitung einer Sprengstoffexplosion dauern laut Rotti daher weiter an.

Kollision mit Polizeiwagen

„Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war der hochmotorisierte Audi den Zivilfahndern im Rahmen der Maßnahmen zur Verhinderung von Geldautomatensprengungen im Bereich Meckenheim aufgefallen“, konkretisierte Rott den Hergang. Daher hätten die Fahnder die Fahrt der Verdächtigen in Höhe des Meckenheimer Bahnhofs gestoppt.

Hierbei sei es allerdings zum Zusammenstoß mit einem Einsatzfahrzeug der Fahnder gekommen. Anschließend versuchten die Täter zu fliehen. Laut Polizei konnten sie aber gestellt und vorläufig festgenommen werden. „Hierbei leisteten sie erheblichen Widerstand“, betont Rott. Dabei sei ein Tatverdächtiger leicht verletzt worden.

Nach einer ambulanter Behandlung im Krankenhaus wurde er ins Polizeipräsidium gebracht, wo seine beiden Begleiter bereits warteten. „Noch in der Nacht übernahmen die Beamten des Kriminalkommissariats 21 in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen gegen die Männer, von denen zwei aus den Niederlanden und einer aus Frankreich stammt“, ergänzt Rott.

Sprengstoff im Kofferraum

Vor allem staunten die Zivilfahnder, was sie bei der Durchsuchung des Audis der Täter entdeckten: 160 Liter Benzin sowie Festsprengstoff. Dieser wurde noch in der Nacht vor Ort durch Spezialisten des Landeskriminalamts kontrolliert gesprengt, so die Pressestelle der Bonner Polizei weiter. Eine Reihe Anwohner hatte sich in den einschlägigen sozialen Netzwerken über laute Explosionsgeräusche in der Frühe beschwert.

Zuletzt hatten Unbekannte am 3. März in Königswinter-Ittenbach sowie am 28. Februar in Grafschaft-Beller jeweils einen Geldautomaten gesprengt. Im vergangenen Jahr hatten Täter am 4. Dezember eine Explosion an einen Automaten in Bonn-Röttgen ausgelöst und waren anschließend auf einem Motorroller geflüchtet. Der war später bei Witterschlick gefunden worden. Spektakulär verlief auch die Sprengung eines Geldautomaten der Volksbank in Wachtberg-Adendorf am 14. Oktober, bei der nahezu der komplette Schalterraum wie Teile des Gebäudes schwer beschädigt worden waren.

Zahl der Sprengungen steigt

Wie aus dem vom Bundeskriminalamt herausgegebenen Bundeslagebild „Angriffe auf Geldautomaten“ hervorgeht, stieg die Zahl im vergangenen Jahr um 28,2 Prozent auf 704 Fälle (2019: 549 Fälle). Davon waren 414 Fälle Sprengungen von Geldautomaten, was einer Zunahme von 18,6 Prozent entsprach. Bereits der BKA-Lagebericht stellte fest, dass oft viele Täter, wie auch jetzt bei der Festnahme in Meckenheim, aus den Niederlanden kommen. Konkret hätten 66,1 Prozent der Tatverdächtigen ihren Lebensmittelpunkt in den Niederlanden gehabt.