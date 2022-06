Verkehrssicherheit in Meckenheim : Wann kommen die Verbesserungen für Altendorf-Ersdorf?

Meckenheim-Altendorf/Ersdorf Seit Langem ist die Verkehrssicherheit ein großes Thema in Altendorf-Ersdorf. Pläne sind vorhanden, doch es passiert nichts. Warum ist das so?

Wie ist die Verkehrssituation in Altendorf-Ersdorf? Das wollte sich der CDU-Landtagsabgeordnete Jonathan Grunwald vor Ort anschauen und traf sich dazu mit den Ortsvorstehern Ferdinand Koll (Ersdorf) und Otmar Soukup (Altendorf). Zwei Stellen haben sie sich gemeinsam genauer angesehen: die S-Kurve nahe der Kirche in Ersdorf und die Ahrstraße vor dem Restaurant „Ohm Hein“.

An der S-Kurve wünschen sich die Altendorfer und Ersdorfer eine Gehwegverbreiterung. Und das nicht erst seit Kurzem, wie Koll erklärte: „Ich kenne das schon aus meinen Kindertagen so, dass wir hier praktisch keinen Gehweg haben trotz des starken Lkw-Verkehrs.“ Im Laufe der Jahre habe die Autobahn da ein wenig Entlastung gebracht, aber vor allem bei Stau oder Sperrungen nähmen schwere Fahrzeuge den Weg durch den Doppelort.

Es hängt an einer Vereinbarung zwischen Stadt und Landesbetrieb

In Altendorf fehlt zu Verbesserung der Verkehrssicherheit eine Möglichkeit, gut über die Ahrstraße zu kommen. Gedacht ist eine Querungshilfe, die zusammen mit der Gehwegverbreiterung in Ersdorf bereits geplant ist – und zwar schon eine ganze Weile. „Das ist keinem Bürger mehr zu verkaufen, warum das hier nicht vorangeht“, sagte Soukup. Eine Kostenübernahme für die Maßnahme sei vom Landesbetrieb bereits zugesagt, so die Ortsvorsteher. Vor dort habe es geheißen, es fehle nur an der Zeit für die Planung. Die liege aber durch die Stadt Meckenheim vor. Damit hänge alles an der zur Projektdurchführung nötigen Verwaltungsvereinbarung zwischen Straßen NRW und der Stadt.