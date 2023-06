Dauerproblem Ortsdurchfahrt In Altendorf-Ersdorf tut sich etwas bei der Verkehrssicherheit

Nach längerer Zeit gibt es jetzt wieder gute Nachrichten für Anwohner im Meckenheimer Doppelort Altendorf-Ersdorf: Die Stadtverwaltung hat einen konkreten Termin mitgeteilt für den Beginn von Bauarbeiten, auf die viele im Dorf ungeduldig warten. Am Mittwoch, 21. Juni, soll die Arbeit an den Gehwegen entlang der Rheinbacher Straße starten. Der Bordstein an der Ortsdurchfahrt wird dabei an bestimmten Abschnitten verbreitert. Außerdem spricht die Stadt eine Einladung zu einem Infoabend aus.