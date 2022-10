Fahrzeug gesucht : Vier Verletzte bei Autounfall in Meckenheim

Vier Verletzte bei Autounfall in Meckenheim

In Meckenheim hat es am Samstag einen Unfall gegeben. (Symbolbild) Foto: Holger Hollemann

Meckenheim In Meckenheim hat es am Samstag einen Autounfall gegeben, bei dem vier Personen verletzt wurden. Ein Fahrer soll sich vom Unfallort entfernt haben. Die Polizei ist vor Ort.

In Meckenheim hat es am frühen Samstagabend auf der Bahnhofstraße/Rheinbacher Landstraße gegen 18.20 Uhr einen Autounfall gegeben. Wie die Polizei Bonn mitteilte sollen dort vier Autos in einen Unfall verwickelt gewesen sein, bei dem vier Personen verletzt wurden. Zudem soll sich ein weiteres Auto vom Unfallort entfernt haben.