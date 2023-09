Kollision in Merl Vier Menschen bei Busunfall in Meckenheim verletzt

Der genaue Unfallhergang muss noch geprüft werden. Die Polizei vor Ort geht aber davon aus, dass eine 45-Jährige mit ihrem Skoda von der Aprikosenstraße in Merl in die Straße „Auf dem Steinbüchel“ eingebogen ist und dabei einem herannahenden Linienbus die Vorfahrt genommen hatte. Der auf der Vorfahrtsstraße fahrende Bus konnte dann vermutlich nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Auto der 45-Jährigen, so die Polizei weiter.