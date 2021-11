Flut-Bilanz der Stadtverwaltung : Meckenheim will Hochwasseralarmplan erstellen

In Meckenheim hat die Flut in den Straßen meterhoch Hausrat aufgestapelt. Die Verwaltung erstellt derzeit eine detaillierte Schadensbilanz. Foto: Jörg Manhold

Meckenheim Die Meckenheimer Stadtverwaltung zieht eine Teilbilanz zur Beantragung und Ausschüttung von Hochwasser-Soforthilfen und informiert zur Heizungsversorgung. Bei der Diskussion um mobile Hochwasserschutzsysteme sollen künftig die Bürger zum Zug kommen.

508 Anträge auf Soforthilfe des Landes für Betroffene der Flutkatastrophe wurden für Meckenheim gestellt. In 472 Fällen wurden auch Beträge ausgezahlt, davon 424 an Privatpersonen und 48 an Unternehmen und Gewerbetreibende. Insgesamt wurden dabei 1.206.500 Euro ausgeschüttet, 240 000 Euro davon an Gewerbetreibende. Von den rund 2,5 Millionen Euro auf dem Spendenkonto des Rhein-Sieg-Kreises haben 59 Antragsteller aus Meckenheim Geld erhalten, neun weitere mangels Dokumentation oder Unterlagen nicht. Das hat die Stadtverwaltung dem Rat zum Thema „Wiederaufbau und Hochwasserschutz“ mitgeteilt.

Weitere Ausgabe von Heizkörpern geplant

Schweizer Firma berät beim Hochwasserschutz

Für die technische Planung und Umsetzung einzelner Bauprojekte in den Schulen, Sporthallen und der Kita Mühlenstraße seien bereits Fach- beziehungsweise Ingenieurbüros angefragt und Dringlichkeitsentscheidungen für den Betrieb der Grundschulen und der Kita getroffen. Eingeschränkt laufen die Heizungsanlagen ebenso wieder wie der Schulbetrieb mit eingeschränktem Raumprogramm. Nach Abstimmung mit den weiterführenden Schulen soll der Sportunterricht in den Hallen am Schul-Campus und in Lüftelberg stattfinden. Dafür sind allerdings Bustransfers notwendig. „Aber es gibt zurzeit keine Busse. Wir arbeiten an einer Lösung“, sagte Jung. Für den Vereinssport gebe es unbürokratische Lösungen, etwa für bestimmte Kurse im alten Ratssaal im Ruhrfeld.