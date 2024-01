Verkehrswende in der Voreifel So will Meckenheim „Park and Ride“ attraktiver machen

Meckenheim · Rad tagsüber am Bahnhof abstellen und mit der Bahn weiter zur Arbeit? Das ist in Meckenheim möglich, aber nicht immer komfortabel. Daher soll sich nun etwas tun – an der S-Bahnhaltestelle am Industriepark, nicht aber am Meckenheimer Bahnhof. Denn würde das gleich doppelt Geld kosten.

02.01.2024 , 15:00 Uhr

Die 22 Fahrradboxen (Vordergrund) an der Haltestelle Industriepark sind in die Jahre gekommen. Auf einer freien Fläche (r.) möchte die Stadt Meckenheim eine neue Anlage errichten. Foto: Alexander C. Barth

Das Pendeln mit kombinierten Verkehrsmitteln soll attraktiver werden in Meckenheim. Dazu gibt es einen politischen Beschluss zur Suche nach Fördermitteln. Sofern es gelingt, ausreichende Gelder zu bekommen, sollen die Fahrradboxen an der Park-and-Ride-Anlage der Bahnhaltestelle „Meckenheim Industriepark“ ausgebaut und modernisiert werden.