Ehrung für verstorbenen Spitzensportler Die Stadt Meckenheim will Tim Lobinger ein Denkmal setzen

Meckenheim · Mehr als ein Jahr ist es her, dass der Weltklasse-Stabhochspringer und Meckenheimer Tim Lobinger seiner Krebserkrankung erlegen ist. Nun will die Stadt ihm ein Denkmal setzen. Wie die Pläne aussehen und was seine Familie dazu sagt.

24.04.2024 , 11:21 Uhr

Martina und Hans-Joachim Lobinger erinnern sich an ihren Sohn Tim. Der Rat der Stadt Meckenheim hat beschlossen, einen Teil des Sportcampus zu seinen Ehren zu benennen. Foto: Alexander C. Barth