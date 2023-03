Einsatz in Meckenheim : Feuerwehr löscht Zimmerbrand in Wohnung eines achtstöckigen Hauses

Wegen eines Zimmerbrandes in einem achtstöckigen Wohnhaus in der Adendorfer Straße in Meckenheim waren am frühen Donnerstagabend mehrere Löschzüge im Einsatz. Foto: Petra Reuter

Meckenheim Am frühen Donnerstagabend ist in einer Wohnung eines achtstöckigen Wohnhauses in Meckenheim ein Feuer ausgebrochen. Verletzte gab es keine.



Gegen 17.30 Uhr alarmierten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Meckenheim die Feuerwehr. In einer Wohnung des achtstöckigen Gebäudes in der Adendorfer Straße war ein Feuer ausgebrochen. Der Grund des Brandes wird derzeit noch ermittelt.

Die Einsatzkräfte rückten mit insgesamt zehn Fahrzeugen zum Brandort. Laut Einsatzleitung bildete sich starker Rauch in der Wohnung. Mit Atemschutz konnten die Löschkräfte schnell zum Brandherd vordringen und das Feuer unter Kontrolle bringen. Die Bewohner hatten die Wohnung bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen.

Eine 37-jährige Frau und ein 34-jähriger Mann hatten laut Angaben der Einsatzleitung bei der Ankunft in ihrer Wohnung dichten Qualm gesehen und den Notruf angerufen. Beide wurden vorsorglich auf mögliche Rauchgasvergiftungen vor Ort untersucht. Laut dem Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Meckenheim, Jens Hapke, wurden aber keine Verletzungen bei den Betroffenen festgestellt.

Die Adendorfer Straße wurde während des Einsatzes für über eine Stunde für den nachfolgenden Verkehr gesperrt. Danach konnte der Verkehr an der Brandstelle wieder vorbeifahren.

(ga)