Richtung Bonn : Zwei Verletzte nach Autounfall auf A565 bei Meckenheim

Auf der A565 bei Meckenheim gab es am Sonntag einen Unfall. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Am Sonntag hat es auf der Autobahn 565 bei Meckenheim einen Verkehrsunfall gegeben. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Der Verkehr wird in Richtung Bonn über den Standstreifen geleitet.

Am Sonntagnachmittag hat es gegen 15.50 Uhr einen Verkehrsunfall auf der A565 bei Meckenheim in Höhe Burg Münchhausen gegeben. Nach ersten Informationen vor Ort ist die 57-jährige Fahrerin eines roten Opel Astras aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Ein hinterher fahrender, schwarzer Audi fuhr in den voraus fahrenden Wagen.