Einsatz in Meckenheim Zwei Verletzte nach Brand im ehemaligen Bahnhofsgebäude

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 0.50 Uhr, wurde die Feuerwehr in die Bahnhofstraße in Meckenheim gerufen. Ein privater Sicherheitsdienst hatte die Auslösung eines Feuermelders im ehemaligen Bahnhofsgebäude weitergeleitet. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte ein durch eine Kerze verursachtes Feuer in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Hauses vor.