Zerstörungen und Schmierereien : Meckenheimer ärgern sich über Vandalismus am Preuschoff-Stadion

Unbekannte haben am Preuschoff-Stadion in Meckenheim Schmierereien hinterlassen. Foto: Stefan Knopp

Meckenheim Am Preuschoff-Stadion in Meckenheim kommt es seit Jahren immer wieder zu Vandalismus. Nun will die Verwaltung reagieren.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Knopp

Auch abends ist rund um den Schulcampus in Meckenheim noch einiges los: Der Fußballplatz wird bespielt, auf dem Außengelände der Schule halten sich Jugendliche auf. Das ist so gewollt. Das Preuschoff-Stadion ist als offene Anlage gedacht. Seit Jahren allerdings kommt es auch immer wieder zu Vandalismus, und da hört für die UWG der Spaß auf.

Ganz konkret geht es der Fraktion um die Außenumkleide neben der Skaterbahn. Schon 2018 seien dort massive Schäden und Schmierereien festgestellt worden, heißt es im Antrag auf Schutzmaßnahmen, den die UWG am Donnerstag im Ausschuss für Schule, Sport und Kultur vorstellte. Da wurde repariert, die Umkleiden erhielten neue Türen, Lampen und anderes, aber laut Arthur Möllenbeck von der UWG war das nicht von Erfolg gekrönt. Auch heute kann man sich das Werk der Täter anschauen. Eingedrückte oder ganz fehlende Regenfallrohre, abgerissene Beleuchtung und gesprungene Glasscheiben sieht man da, zudem sind überall in der Außenwand Dellen. Und an einer Tür kann man sehen, dass jemand versucht hat, sie zu knacken. Laut dem Beigeordneten Hans Dieter Wirtz gibt es auch Beschädigungen an der benachbarten Turnhalle.

Gespräche mit Vereinen geplant

Die Fraktion möchte, dass etwas unternommen wird: „Es erscheint der UWG nicht vermittelbar und keinesfalls wirtschaftlich, andauernden Reparaturbedarf einer baulichen Sicherung des Gebäudes vorzuziehen“, heißt es im Antrag. Möllenbeck brachte eine Umzäunung ins Spiel. Die anderen Fraktionen schlossen sich in der Sitzung an. Bettina Muermann von der FDP ging die Idee mit dem Zaun nicht weit genug, sie forderte auch Videoüberwachung.