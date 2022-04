Veranstaltung findet um zwölfen Mal statt : Das erwartet die Besucher beim Meckenheimer Blütenfest

Meckenheim Nach zwei Jahren Corona-Pause findet auch das Meckenheimer Blütenfest wieder statt. Das Programm wurde jetzt vorgestellt.

Auch das Meckenheimer Blütenfest kehrt aus der coronabedingten Zwangspause zurück. Am Sonntag, 24. April, findet die beliebte Veranstaltung dann zum zwölften Mal statt. Bis dahin werden sich die Blüten geöffnet haben, meinte Obstbauer Carsten Dahlhausen jetzt bei der Vorstellung des Programms.

Die Stadt Meckenheim lädt zusammen mit der Landwirtschaft, dem örtlichen Handel und Vereinen zum Blütenfest ein. Los geht es um 11 Uhr, wenn Bürgermeister Holger Jung und Blütenkönigin Celina Kotz das Fest am Meckenheimer Bahnhof eröffnen. Musikalisch begleitet die Big Band der Musikschule Voreifel den Auftakt. Vom Bahnhof startet die rund 17 Kilometer lange Tour zu den Stationen. Diese kann mit dem Rad, zu Fuß, im Planwagen oder mit einem Shuttlebus absolviert werden.

Ponyreiten, Pferdedarbietungen und Kutschfahrten

Am Campus Klein-Altendorf gibt es für die Kinder eine Hüpfburg und für die Eltern Informationen über den Rheinbacher Bienenzuchtverein, die Malteser, den „bio innovation park Rheinland“, die Bürgerstiftung Meckenheim sowie die Hildegard und Arno Lückert-Stiftung. An der nächsten Station wartet die Schützenbruderschaft Sankt Sebastianus Ersdorf-Altendorf mit Getränken und Gegrilltem sowie mit Kaffee und Kuchen auf hungrige Blütenfestbesucher. Auch werden sich der Pfadfinderstamm Swabidua Meckenheim und die Jugendfeuerwehr präsentieren.

Ponyreiten, Pferdedarbietungen und Kutschfahrten gibt es auf dem Weg zu den Schützen auf der Merry Legs Ranch an der Oberdorfstraße. Den Schlusspunkt bildet die Station auf dem Obsthof Dahlhausen mitten in der Meckenheimer Altstadt an der Professor-Scheeben-Straße. Die Kinder erwartet eine Spiellandschaft zum Toben sowie eine Hüpfburg und Kinderschminken. Die Band M & M empfängt frühe Gäste ab 14.30 Uhr. Ihnen folgt von 16.30 Uhr bis 17 Uhr der Musikzug des Meckenheimer Stadtsoldaten-Corps.