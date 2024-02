Gedenkaktion in Berlin Meckenheimer bringen Wrack aus Irpin nach Berlin

Mit Bedacht haben die Verantwortlichen das Fahrzeug am Sowjetischen Ehrenmal im Tiergarten an der Straße des 17. Juni platziert, womit seit 1945 im Herzens Berlin an die gefallenen Rotarmisten erinnert wird. „Auch Ukrainer werden hier geehrt, die in der Roten Armee gegen den NS-Terror kämpften – das zeigt, dass dem Krieg von heute viel Widersinn innewohnt“, heißt es dazu in einer gemeinsamen Presseerklärung von Trieb und Pohl.