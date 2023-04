Haushalt 2023/24 Meckenheimer CDU rechnet mit Steuererhöhunen

Aus Sicht der CDU kommt es nicht infrage, die dringend benötigten Mittel im Bildungsbereich einzusparen. Am Neubau von Hauptschule und Gymnasium auf dem Schulcampus, der über viele Jahre einen nicht unerheblichen Teil der Haushaltsmittel binden wird, soll trotz der beispiellosen Kosten nicht gerüttelt werden. Schließlich verstehe sich Meckenheim als „familienfreundliche und bildungsorientierte Stadt“, wie die Fraktion betont. Und es gehe um „eine Investition in die Zukunft, die nicht nur für Familien mit schulpflichtigen Kindern, sondern für die Gesellschaft insgesamt wichtig ist.“ Auch Einsparungen beim OGS-Angebot seien „weder wünschenswert noch sinnvoll“, sagt die CDU mit Blick auf eine Gesetzesänderung, die Eltern ab 2026 schrittweise für Kinder im Grundschulalter einen Rechtsanspruch auf einen Platz in der Ganztagsbetreuung einräumt.