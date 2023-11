Chormusik in Meckenheim Meckenheimer Chöre singen vor tausenden Zuhörern in Düsseldorf

Die Rhythmen sind eine Mischung aus Gospel und klassischen Elementen (Weihnachtslieder und Choräle) und daher ausgesprochen ansprechend. Das empfinden auch einige der Sänger so. „Die Musik macht einfach Spaß. Die Texte sind kritisch und setzen sich mit der Brisanz des Flüchtlingsthemas auseinander“, stellte Matthias Ulbrich fest. Lampenfieber vor der Premiere hat er nicht, denn er fühlt sich durch die erste Gemeinschaftsprobe bestens vorbereitet. Immer noch beeindruckt von der Veranstaltung in Essen zeigte sich der 22-jährige Malewo. „Es ist schon stressig, aber auch wunderbar, die Stimmen so vieler Menschen zu hören. Die Lieder bauen aufeinander auf. Insofern ist es ein großes Gesamtkunstwerk, bei dem wir dabei sein dürfen“.