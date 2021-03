Demo vor der Ratssitzung : Meckenheimer demonstrieren für mehr OGS-Plätze

Meckenheim Rund 80 Meckenheimer Eltern und Kinder forderten bei einer Demo vor der Ratssitzung mehr Planbarkeit bei der Kinderbetreuung. Eine Entscheidung, die der Rat kurz darauf traf, kommt ihnen dabei entgegen.

Mit einer Demonstration vor dem Rathaus machten am Mittwochabend lautstark mehrere Familien vor der Ratssitzung in der daneben liegenden Jungholzhalle auf sich aufmerksam. Berechenbare Betreuung wünschten sich die Eltern laut Sprecherin und Initiatorin Ulrike Schmuck, dazu mehr Planbarkeit bei den Plätzen in der offenen Ganztagsbetreuung und die Aufstockung der Plätze. „Vor allem nachhaltig betrachtet“, sagte Schmuck. In der anschließenden Ratssitzung stimmten die Lokalpolitiker dafür, den finanziellen Beitrag der Stadt für die OGS-Betreuung zu erhöhen.