Protest gegen Kita-Notstand Meckenheimer Eltern wollen auf die Straße gehen

Meckenheim · Eltern in Meckenheim haben genug vom Personalmangel in städtischen Kitas: Am 24. Oktober wollen sie vor dem Rathaus für bessere Kinderbetreuung demonstrieren.

19.10.2023, 14:16 Uhr

Max Hänig (39), berufstätiger Vater aus Meckenheim, organisiert eine Demonstration gegen den Personalmangel in den städtischen Kitas. Trillerpfeifen und Malkreide hat er schon besorgt. Foto: Alexander C. Barth

