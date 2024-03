Ertüchtigung für neue Geschäftsfelder Drei Meckenheimer Ratsfraktionen wünschen sich „Stadtwerke der Zukunft“

Der Vorstoß aus dem Stadtrat kommt nicht zufällig zu diesem Zeitpunkt: Einige Fraktionen hatten sich gewünscht, dass die Stadt den geplanten Solarpark am Rand des Kottenforstes in Eigenregie betreibt und nicht nur das Grundstück an einen externen Investor verpachtet. Ein von der Verwaltung beauftragter Gutachter hatte jedoch aufgezeigt, dass die Stadtwerke dazu nicht über die nötige Fachkenntnis und Erfahrung verfügen. Zudem gibt es Überlegungen, das jährliche Millionendefizit aus dem Hallenbadbetrieb mit den Gewinnen der Stadtwerke oder weiterer zukünftiger Ökokraftwerke zu verrechnen, um so die Steuerlast der Kommune zu verringern.