Trotz der Krisen : Meckenheimer Händler erwarten ein erfolgreiches Altstadtfest

Verdi lehnt Pläne ab : In Meckenheim soll es 2022 drei verkaufsoffene Sonntage geben Der Meckenheimer Verbund hat beantragt, in diesem Jahr zu drei Feierlichkeiten in der Stadt an Sonntagen Geschäfte öffnen zu lassen. Der Haupt- und Finanzausschuss stimmte dafür. Gegen mögliche Klagen sieht sich die Stadt gerüstet.