Meckenheimer Kinder-Stadtplan : Einfache Symbole zeigen den Weg zu Eisdiele, Sportplatz und Schule

Auf dem Meckenheimer Kinder-Stadtplan sind alle Spielplätze verzeichnet - so wie dieser hier an der Schützenstraße. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Eine neue Eissorte probieren, einen unbekannten Spielplatz entdecken oder einfach nur herausfinden, wo die Feuerwehr ihre Fahrzeuge parkt: All das können Kinder in Meckenheim mit einem eigens für sie gestalteten Stadtplan.

Der Verein „Wir für Inklusion“ hat nun die bereits vierte Auflage des „Meckenheimer Kinder-Stadtplans“ herausgegeben. Der klassische Falt-Stadtplan zeigt nicht nur die Straßen der Stadt, sondern in deutlichen Symbole auch allerhand spannende Orte für Kinder.

Die erste Idee für einen solchen Plan entstand vor Jahren in einem CDU-Arbeitskreis. Die ersten Ausgaben erschienen 2014 im Rahmen der Aktion „Lust auf Familie“. Schon damals gehörte Katja Kroeger zu den Initiatoren. Da sie außerdem Vorsitzende von „Wir für Inklusion“ ist, brachte sie das Projekt in den Verein, als der Arbeitskreis es nicht weiterführen konnte. Denn der übersichtlich und einfach gehaltene Plan ist nicht nur für Kinder interessant. „Auch Menschen mit Beeinträchtigungen können ihn lesen“, sagt sie – ein Beitrag zur Inklusion. Wie bisher standen ihr Ariane Stech und Sabine Dräbing bei der Umsetzung zur Seite.

Interessante Orte der Stadt und eine Zusammenfassung der Geschichte

Und wenn das gewünschte Ziel trotz Plan doch nicht gefunden wird? Dann stehen nützliche Rufnummern wie Polizei und Feuerwehr auf der Seite. Außerdem zeigt der Plan das Logo „Wir sind für euch da“. In Geschäften, die dieses Symbol an der Tür haben, wird Kindern geholfen.

Wer mit dem Plan die Stadt alleine erkunden möchte, sollte allerdings Lesen können und mit der Nutzung einer Karte vertraut sein. Laut Initiatoren richtet sich das Angebot an ältere Grundschüler. Sie wählten daher einen gedruckten Plan, keine App oder ein digitales Angebot. Denn in dieser Altersgruppe hätten noch längst nicht alle Kinder ein Handy, so Kroeger.