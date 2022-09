Neue Regel für Bürgerbeteiligungen : Meckenheimer können jetzt per Briefwahl Volksentscheide herbeiführen

Per Briefwahl können Bürger in Meckenheim einen Volksentscheid herbeiführen, regelt jetzt eine neue Satzung, die der Stadtrat beschlossen hat. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Meckenheim Ab sofort ist auch in Meckenheim klar geregelt, wie ein Bürgerentscheid abläuft. Der GA erklärt, wie das Verfahren ist und wie viele Unterschriften dazu nötig sind.

Die Stadt Meckenheim verfügt jetzt über eine Satzung zur Durchführung von Bürgerentscheiden. Ein siebenseitiges Dokument, das der Stadtrat einstimmig abgesegnet hat, sieht dazu eine Abstimmung per Briefwahl vor – die Entscheidung, ob Kommunen diese Variante bevorzugen oder den Bürgerinnen und Bürgern eine persönliche Stimmabgabe in Wahllokalen ermöglichen, stellt das Land NRW den Städten und Gemeinden frei. Bei der Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss hatte Bürgermeister Holger Jung jedoch durchblicken lassen, dass es für eine Abstimmung in Präsenz an ehrenamtlichen Wahlhelfern fehle. „Die Briefwahlvorstände werden schon jetzt allein aus der Verwaltung besetzt. Wir laufen den Leuten hinterher, aber es ist schwierig, jemanden zu finden, der sich da sonntags hinsetzt.“