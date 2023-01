Bürgerbeteiligung beim Mobilitätskonzept : Meckenheimer können sich jetzt als „Wegedetektive“ betätigen

Verkehrsanalyse und Bürgerbeteiligung : Stadtplaner beginnen Arbeit an Mobilitätskonzept für Meckenheim Um Fahrten von A nach B nachhaltiger zu gestalten, soll ein Planungsbüro Leitlinien für die künftige Verkehrsplanung in Meckenheim erarbeiten. Was von dem Konzept zu erwarten ist, lässt sich in groben Zügen an einer anderen Stadt im Linksrheinischen ablesen.