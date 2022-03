Bauhöhe umstritten : Meckenheimer kritisieren Neubaupläne am Marktplatz

Meckenheim Der Gewinnerentwurf zur Marktplatzbebauung in Meckenheim ist umstritten. Anwohner kritisieren die Höhe des geplanten Baus und befürchten Schäden. Die Stadt will Beratungsgespräche anbieten.

Schon in der Bürgerversammlung zum Thema Marktplatzneubau hat der mit seinem Planungsbüro am Marktplatz ansässige Michael Ginster auf die massive optische Wirkung des vorgestellten Bauprojekts hingewiesen. Der Argumentation der Stadt, man habe sich an den Bauhöhen in der Altstadt orientiert, will Ginster nicht folgen. „Dem kann ich mich nur vollumfänglich anschließen“, pflichtet Leuer dem Nachbarn bei. Es sei optisch ein großer Unterschied, ob ein Satteldach aufsitze oder ein mehr oder minder vierstöckiger Klotz dort stehe. Auch andere Nachbarn seien von der Massivität betroffen, so Leuer. Die Gebäude nördlich des geplanten Neubaus am Marktplatz und an der Hauptstraße, darunter Wohnungen, Büros, eine Arztpraxis und ein denkmalgeschütztes Gebäude, würden tatsächlich durch den Gebäudekomplex fast vollständig verschattet.