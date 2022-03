Sorge um Parkplatzsituation : Meckenheimer kritisieren Pläne für Neugestaltung des Marktplatzes

Meckenheim plant, den Marktplatz zu bebauen. Auf einer Infoveranstaltung in der Jungholzhalle gab es Bedenken gegen das Vorhaben. Foto: Petra Reuter

Meckenheim Bei einer Infoversammlung in Meckenheim gab es kontroverse Diskussionen um die Neugestaltung des Marktplatzes. Viele Bürger kritisieren die Pläne. Vor allem die Parkplatzsituation bereitet ihnen Sorgen.



In Meckenheim stand jetzt die Neugestaltung des Marktplatzes im Fokus. Dazu hatte die Stadt zu einer Bürgerinformationsveranstaltung in der Jungholzhalle geladen. Dort stellte die Stadt mit den beteiligten Architekten und Unternehmen der Siegerentwurf zur geplanten Marktplatzbebauung vor. Rund 100 Bürger hatten sich für die Veranstaltung angemeldet. Von ihnen gab es Kritik und Sorgen zu hören.

Vor allem die Parkplatzfrage beschäftigt die Meckenheimer. „Für einen Vollsortimenter rechnet man zwischen 70 und 80 Parkplätzen“, trug der mit seinem Planungsbüro am Marktplatz ansässige Michael Ginster vor. Auch die in den geplanten Wohneinheiten lebenden Senioren erhielten Besuch oder führen teilweise noch eigene Autos, die man berücksichtigen müsse. Zudem parkten auf der aktuell zur Verfügung stehenden Fläche mit rund 110 bis 115 Parkplätzen zu einem großen Teil Mitarbeiter der örtlichen Gewerbetreibenden. Weiterhin müssten die Fahrzeuge der Mitarbeiter des geplanten Seniorenwohnens berücksichtigt werden. „Wo sollen die Leute alle parken?“, brachte er die an diesem Abend vielfach geäußerte Sorge auf den Punkt. Außerdem fragte er nach der Entwicklung einer Parkraumbewirtschaftung in der Apfelstadt.

Parkplätze in der Tiefgarage möglicherweise für zwei Stunden kostenfrei

„Es wird eine Verlagerung der Parkplatzsituation stattfinden müssen“, erklärte Waltraud Leersch, Fachbereichsleiterin der Stadtplanung. Dabei verwies sie zum einen auf eine erfolgte Parkraumanalyse, zum anderen auf die in Meckenheim bekannten Stellplätze in der zweiten Reihe der Altstadt. Zudem stellte sie die Frage in den Raum, inwieweit der Stadt zugemutet werden könne, für die Mitarbeiter der Unternehmen Parkplätze auf öffentlichem Terrain vorzuhalten.

Die Parkplätze in der Tiefgarage könnten für die Kunden des künftigen Vollsortimenters perspektivisch für zwei Stunden kostenfrei sein, müssten danach aber mit Gebühren belegt werden, machte Toni Trautwein vom Berliner Projektentwicklers HCRE deutlich. Als Grund führte er die hohen Baukosten für die insgesamt geplanten 111 Fahrzeugplätze an. Eine Ausweitung der Parkplatzbewirtschaftung auf die vorhandenen Flächen in der zweiten Reihe sei zurzeit nicht vorgesehen, sagte Waltraud Leersch.

Bedenken wegen einer Verschattung und einer Beeinträchtigung der Privatsphäre

Die direkten Nachbarn äußerten Bedenken wegen einer Verschattung und einer Beeinträchtigung ihrer Privatsphäre durch das vierstöckige Gebäude. Guido Gamer (Forum Senioren Meckenheim) verwies darauf, dass die geplanten Seniorenwohnungen bei Weitem nicht den bereits vor Jahren vom Forum Senioren Meckenheim reklamierten Bedarf an Pflegestellen abdecken.