Stadt nimmt neue Webseite in Betrieb Meckenheimer müssen für weniger Anliegen ins Rathaus

Mit dem neuen Onlineportal erfüllt die Stadt Meckenheim Auflagen des sogenannten Onlinezugangsgesetzes, das 2017 beschlossen wurde. Das Gesetz verpflichtet Bund, Länder und Kommunen dazu, ihre Verwaltungsleistungen für Bürger auch in digitaler Form anzubieten und ihre IT-Strukturen stärker zu vernetzen. Beim Kommunalportal.NRW handelt es sich um eine landesweite Plattform, für die sich die beiden Dienstleister Regio IT und Südwestfalen IT zusammengeschlossen haben. Zum neuen Portal für Meckenheim geht es unter meckenheim.kommunalportal.nrw.