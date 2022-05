Urteil am Amtsgericht Rheinbach : Meckenheimer muss nach Widerstand gegen Polizisten Geldstrafe zahlen

Urteil am Amtsgericht Rheinbach

Meckenheim/Rheinbach Das Amtsgericht Rheinbach hat einen 45-jährigen Mann aus Meckenheim zu einer Geldstrafe verurteilt. Er hatte laut Gericht Widerstand gegen einen Polizeibeamten geleistet.

Weil er Widerstand gegen einen Polizeibeamten geleistet hat, ist ein 45-jähriger Meckenheimer jetzt zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt worden. Ursprünglich hatte die Anklage auf Angriff auf einen 23-jährigen Polizeibeamten gelautet, wobei dieser leicht verletzt worden sein sollte. Nach der Aussage von dessen 28-jähriger Kollegin stimmten Staatsanwalt und Strafrichter in der Fortsetzungsverhandlung vor dem Rheinbacher Amtsgericht überein, dass es sich nicht um einen Angriff, sondern um Widerstand gehandelt habe.

Das Geschehen stellte sich laut Aussagen vor Gericht so dar: Ein Nachbar hatte Ende Oktober 2020 die Polizei gerufen, weil er im unbeleuchteten Garten des Angeklagten „verdächtige Personen“ gesehen hatte. Als die beiden Polizeibeamten dort eintrafen, hätten sie von einem Einbruch ausgehen müssen, so die Polizistin. Es sei ihnen zunächst „eine Wolke von Cannabis“ aus der Garage entgegengekommen, wie ihr Kollege zuvor beschrieben hatte. Eine der drei angetroffenen Personen habe sich auch zum Cannabiskonsum und -besitz bekannt. Während die beiden anderen Personen ihre Ausweise vorgezeigt hätten, habe der Angeklagte seinen Ausweis nicht dabei gehabt. Deshalb sei sie mit ihm ins Haus gegangen, so die Polizeibeamtin.