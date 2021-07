Kirchenschließung in Meckenheim : Zwei von drei Gemeindezentren sind nicht zu halten

In Zahlen

Seit 1963 besteht die evangelische Kirchengemeinde in Meckenheim. Vorher waren die Gemeindemitglieder dem Rheinbacher Pfarrbezirk angegliedert. Die Mitgliederzahlen stiegen in den 1950er und 60er-Jahren durch den Zuzug zur damaligen Hauptstadt Bonn. In den letzten elf Jahren sind sie dann von knapp 8000 Mitgliedern im Jahr 2010 auf 6 700 Mitglieder in 2020 gesunken. Das merkt man seit vier Jahren in steigenden Haushaltsdefiziten. rep