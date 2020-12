Viel Diskussionsbedarf : Meckenheimer Rat bleibt so groß, wie er ist

Meckenheim Die Ehrenamtskarte ohne Altersbeschränkung und Stadtmarketing sind auf dem Weg. Die von der UWG angeregte Ratsverkleinerung wurde mehrheitlich abgelehnt.

An Diskussionen fehlte es nicht in der jüngsten Meckenheimer Ratssitzung. Während einige Argumentationen auf Konfrontationskurs gingen, sorgte die immer wieder unverhofft mitten im Redebeitrag ausfallende Mikrofonanlage für manches Schmunzeln. Unter den Themen fanden sich die Neuformierung des Stadtmarketings, die Ehrenamtskarte und die Verkleinerung des Rats.

Zum dritten Mal in dieser Form bringe seine Fraktion den Antrag ins Gremium, den Rat zu verkleinern, trug Hans-Erich Jonen (UWG) vor. „Das ist für uns ein Dauerthema.“ Er schätzte eine mögliche Kostenersparnis in einem abgespeckten Gremium auf einen sechsstelligen Betrag. Immerhin habe der Rat in der Vergangenheit Entscheidungen gefällt, die den Bürger durch Steuererhöhungen unter anderem bei der Grundsteuer belasten. Beispielsweise sei es möglich, Altendorf-Ersdorf durch nur einen Ortsvorsteher vertreten zu lassen, anstatt für jeden Teil des Doppelorts einen.

Gerade die Arbeit in den kleineren Fraktionen litte unter einer Ratsverkleinerung, weil die Aufgaben in der Folge nicht mehr auf mehrere Schultern verteilt werden könnten, so Steger. „Politik kostet Zeit, Politik kostet Geld“, konstatierte Heribert Braukmann die Meinung der FDP. Für die Grünen stellte Tobias Mobers fest: „Politik kann nicht auf den Schultern Einzelner ausgetragen werden.“ In der Abstimmung wurde der Antrag mehrheitlich bei drei Pro-Stimmen der UWG abgelehnt.