UWG-Appell im Stadtrat wirkungslos : Politik lehnt „Kleine Jungholzhalle“ in Meckenheim abermals ab

Meckenheim Seit Längerem gibt es Bestrebungen in der Meckenheimer Kreativszene, das Mietmodell der „Kleinen Jungholzhalle“ durchzusetzen. Mit einem entsprechenden Vorstoß ist die Unabhänige Wählergemeinschaft (UWG) im Rat jetzt erneut gescheitert.

Mehr als 250 Kunst- und Kulturschaffende in Meckenheim würden die Jungholzhalle gern zu einem Drittel anmieten können – das wird jedoch weiterhin keine Option sein. Mit einem letzten Versuch, eine entsprechende Änderung der Mietordnung zu erwirken, hat sich die Fraktion der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) in der vergangenen Ratssitzung einen Appell an die übrigen Fraktionen gerichtet. Die hatten aber dem diesbezüglichen Antrag im Ausschuss für Schule, Sport und Kultur nicht zugestimmt. „Die ablehnende Haltung einiger Fraktionen ergibt sich unserer Auffassung nach daraus, dass die Verwaltung der Drittellösung kritisch gegenüber steht“, erklärte der UWG-Fraktionsvorsitzende Hans-Erich Jonen dieses Vorgehen und verwies darauf, dass das Votum im Ausschuss knapp ausgegangen sei.

Um doch noch einige Ratsmitglieder von CDU, Grüne und FDP zu überzeugen, versuchte Jonen, Argumente gegen das Modell der Drittelmiete aus dem Weg zu räumen. So habe es Konfliktsituationen durch gleichzeitige Anfragen für die ganze und einen Teil der Halle in der Vergangenheit nur „äußerst selten“ gegeben. Schon jetzt ist es möglich, nur einen Teil der Mehrzweckhalle zu mieten, gebucht werden müssen dann jedoch zwei Drittel der Fläche.

UWG glau bt nicht an Konkurrenzsituation

Manche Gegner des Ein-Drittel-Modells, das Befürworter als „Kleine Jungholzhalle“ bezeichnen, befürchten eine ungewollte Konkurrenzsituation zu kleineren Veranstaltungsorten in Meckenheim, etwa dem Zeughaus der Stadtsoldaten oder der Schützenhalle. Jonen brachte seine Überzeugung zum Ausdruck, dass diese in jedem Fall weiter genutzt würden, weil dort in der Regel Vereinsmitglieder als Mieter aufträten, die Sonderkonditionen genössen. Das zeige sich schon jetzt daran, dass dort gefeiert werde, obwohl es im Umfeld an ausreichenden Parkmöglichkeiten fehle.