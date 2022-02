Offene Ganztagsschule : Meckenheimer Ratsmitglieder kritisieren Kommunikation der Stadt

In Meckenheim gibt es Aufregung um offene Ganztagsschulplätze. Foto: Matthias Kehrein

Meckenheim Die Aufregung um die OGS-Plätze in Meckenheim hat sich gelegt. Nun wird im Rat diskutiert, wie es dazu kommen konnte. Es gibt scharfe Kritik an Bürgermeister Jung und seiner Stadtverwaltung.

In der jüngsten Ratssitzung der Stadt Meckenheim gab es Kritik an der Kommunikationsstrategie der Stadtverwaltung. „Wir haben uns gefragt, wie es bei diesem Thema zu so einer Aufregung kommen konnte“, erklärte SPD-Fraktionsvorsitzender Stefan Pohl.