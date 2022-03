Einsatz im Waldgebiet : Meckenheimer Realschüler pflanzen im Kottenforst 2500 Bäume

Neue Bäume für den Kottenforst: Romerd, Elias und Lennart (von links) setzen eine Stieleiche in den Boden ein. Foto: Stefan Knopp

Meckenheim Die Jahrgangsstufe 8 der Theodor-Heuss-Realschule Meckenheim ist im Kottenforst im Einsatz. Die Schülerinnen und Schüler pflanzen rund 2500 Bäume und tragen damit zur Wiederaufforstung in dem Waldgebiet bei.



Von Stefan Knopp

Auf einer kahlen Fläche im Kottenforst leisten Schülerinnen und Schüler der Theodor-Heuss-Realschule Meckenheim seit Montag einen Beitrag zur Wiederaufforstung. Die ganze Stufe 8 ist beteiligt. Die Jugendlichen pflanzen insgesamt rund 2500 neue Bäume – und kommen ganz nebenbei in Kontakt mit dem Lebensraum Wald. „Spaten statt Handy“ lautet das Motto.

„Wir haben das auch im Unterricht durchgenommen“, erzählte Elias (15) von der Klasse 8b, die am Mittwoch dran war. Sie sollten, so Schulleiter Thorsten Bottin, die Natur auch hautnah erleben. „Die Schüler sitzen sonst nur im Unterricht und behandeln das theoretisch.“ Und nach der Schule kämen sie sonst auch nur selten in den Wald. Also durften sie sich jetzt mal Handschuhe und stabiles Schuhwerk anziehen und Bäumchen pflanzen.

Regionalforstamt besorgt vor allem Stieleichen

Vor allem Stieleichen hatte das Regionalforstamt besorgt, das sei die Hauptbaumart dort, erklärte Förster Wolfgang Bongardt. Und weil die so verbissgefährdet seien, müssten sie vor dem Wild geschützt werden. Deshalb muss eine Wuchshöhle darübergestülpt werden. Die Schüler sollten die Bäume in kleinen Gruppen in einem gewissen Abstand zueinander in den Boden einsetzen. Erstmals wurden dafür Bäumchen in Töpfen besorgt, statt solcher mit freiliegenden Wurzeln, damit sie schneller anwachsen können. Also Loch in die Erde buddeln, Baum hinein, die Wuchshöhle darüber, und um sie zu befestigen, musste noch ein Holzpflock in den Boden gerammt werden.

Elias und seine Freunde hatten Spaß an der Arbeit, vor allem mit der Ramme. Zur Generation, die sich nur mit dem Handy beschäftigt und Videospiele zockt, wollten sie sich nur bedingt zählen lassen. Romerd (13) spielt Basketball, Lennart (14) jeden Tag mit seinem Kumpel draußen Fußball. Und er wohnt am Rand eines kleinen Waldes. Auch Elias verbringt nach eigener Aussage viel Zeit draußen. „Als Kind habe ich fast jeden Tag im Wald irgendwelche Sachen gemacht.“ Auch die anderen waren als Kinder im Wald.

Ziel ist ein klimastabiler Mischwald

Und wie schaut das bei den Mädchen aus? Anny (13) gab an, dass sie jeden Monat wenigstens einmal in den Wald geht. Lilly (14) durchquert ihn oft zu Pferde. Kims (14) Weg zum Tennis führt durch den Wald. Aber andere Berührungspunkte gibt es nicht. Eltern sollten viel öfter mit ihren Kindern in den Wald gehen, appellierte der Waldpädagoge Manfred Hören, der unter anderem Exkursionen und Waldwochenenden anbietet und dabei vor allem Begeisterung vermitteln will.

Die Schüler hatten am Mittwoch gut 800 Bäume in den Waldboden gesetzt. Die Wuchshöhlen, die auch als Gewächshaus fungieren, bleiben acht bis zehn Jahre um die Bäumchen herum, um sie zu schützen. In den Randbereichen wurden auch andere Baumarten wie Winterlinde, Hainbuche und Roterle zum Teil ohne Wuchshöhle gepflanzt, da sie vom Wild nicht so viel zu befürchten haben wie die Eichen. Ziel sei ein klimastabiler Mischwald, erklärte Stephan Schütte, der Leiter des Regionalforstamtes Rhein-Sieg-Erft. Dazu gehören auch Baumarten wie Vogelkirsche, Flatterulme und Wildobst. Birken, Weiden, Lärchen, Kiefern und Fichten entwickelten sich zum Teil auf natürlichem Wege dazwischen.

2023 will die Realschule wieder Schüler zum Aufforsten schicken

An vielen Stellen im Kottenforst mussten vor allem Fichten gefällt werden, nachdem der Borkenkäfer mit ihnen fertig war. „Ein Kahlschlag ist für den Förster der Super-Gau“, sagte Bongardt, „aber die Fichten mussten weg.“ Zum einen, weil man das Holz noch verkaufen und damit die Wiederaufforstung finanzieren könne, und zum anderen aus Sicherheitsgründen: Es bestehe die Gefahr, dass Bäume zusammenbrechen. Man könne, statt gezielt aufzuforsten, theoretisch auch warten, bis sich der Wald von allein regeneriert, meinte er. „Aber wenn wir das nicht machen, haben wir 100 Jahre lang nur Gestrüpp.“ Das wäre den kommenden Generationen gegenüber nicht fair.