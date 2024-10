Tag der Einheit Schüler stehen auf für die Demokratie

Die Stele vor dem Meckenheimer Rathaus ist ein Symbol für die Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1990. Und so war es klar, dass die Gäste der Feierstunde zur Deutschen Einheit im Rathaus dort auch gemeinsam die Nationalhymne sangen - zum ersten Mal an diesem Standort. Denn das vor 30 Jahren erbaute Denkmal befand sich bis vor kurzem noch an einer eher unscheinbaren Stelle am Le-Mee-Platz und wurde auf Initiative und unter finanzieller Beteiligung der FDP-Ratsfraktion versetzt. Initiator der Stele war seinerzeit Hans-Carl von Winterfeld, der mit dem künstlerisch gestalteten Stein erreichen wollte, dass sich auch künftige Generationen an die Teilung erinnern.